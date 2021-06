The following instruments on XETRA do have their first trading 11.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.06.2021Aktien1 FR0014003PZ3 Accor Acquisition Company S.A.2 SE0015671995 Hemnet AB3 NO0010976343 M Vest Water AS4 PLSPRSF00011 SpyroSoft S.A.5 CA03768P1009 Apollo Gold & Silver Corp.6 SE0015812573 Ngenic AB7 CA7446571076 P2 Gold Inc.8 SE0015962048 Permascand Top Holding AB9 SE0014704763 Spotlight Group AB10 SE0008347660 B3 Consulting Group AB11 SE0010832204 Cibus Nordic Real Estate AB12 US2003851027 ComfortDelGro Corp.13 BE0003789063 Deceuninck N.V.14 SE0010985028 Green Landscaping Group AB15 FR0004155000 Groupe SFPI S.A.16 FR0004159473 Hexaom S.A.17 US73181P1021 Polyus PJSC18 BE0974340722 Sequana Medical NV19 FR0000036816 Société de la Tour Eiffel S.A.20 CA88651M1086 Tier One Silver Inc.21 CA21074F1036 Contact Gold Corp.22 CA38018L2021 Go Metals Corp.23 CA38238W1032 Goodness Growth Holdings Inc.24 CA40066W1068 Guanajuato Silver Company Ltd.25 CA70337R1073 Patriot Battery Metals Inc.Anleihen1 DE000NWB0AM9 NRW.BANK2 XS2354444379 JDE Peet's B.V.3 US06051GJZ37 Bank of America Corp.4 XS2348703864 Bevco Lux Sàrl5 SE0016075196 Fiven AS6 US4581X0DU94 Inter-American Development Bank7 DE000NLB3RV1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB3RU3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 XS2351301499 ACEF Holding S.C.A.10 XS2352309681 Emirates Development Bank P.J.S.C.11 XS2354444023 JDE Peet's B.V.12 XS2351310482 Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C13 XS2354246816 OP Yrityspankki Oyj14 XS2353473692 Raiffeisen Bank International AG15 XS2353366268 Banco de Sabadell S.A.16 FR0014003Z81 Carrefour Banque17 XS2354569407 JDE Peet's B.V.18 US86959NAG43 Svenska Handelsbanken AB [publ]19 XS2352405216 Transmission Finance Designated Activity Company20 DE000HLB24G2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB23G4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale