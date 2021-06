Engpass kommt: Lithium-Boom ist wieder voll da! USA auf der Suche nach Lithium für die eigene Produktion! JETZT EINSTEIGEN

Anzeige / Werbung

die Vereinigten Staaten müssen mit Verbündeten zusammenarbeiten, um die für die Batterien von Elektrofahrzeugen benötigten Mineralien zu sichern und sie im Hinblick auf Umwelt- und andere konkurrierende Interessen im Inland zu verarbeiten, sagte das Weiße Haus am Dienstag.

Exklusiv: Biden sucht im Ausland nach Metallen für Elektrofahrzeuge, ein Schlag gegen US-Bergleute!

So die Headline eines unlängst auf Reuters veröffentlichten Artikels!

US-Bergleute hatten gehofft, Biden würde sich hauptsächlich auf Metalle aus dem Inland verlassen, aber die Biden-Regierung sucht im Ausland nach Metallen für Elektrofahrzeuge!

Nach diesem Ansatz würden sich die Vereinigten Staaten unter anderem auf Kanada, Australien, Argentinien und Chile verlassen, um die meisten der benötigten Rohstoffe zu importieren!

Die Sicherung der gesamten Lieferkette von Metallen bis hin zu Batterien erfordert nicht, dass die Vereinigten Staaten der Hauptproduzent der Rohstoffe sind, sagte ein Regierungssprecher weiter.

Wenn Joe Biden seine Vision verwirklichen will, Millionen weiterer Elektroautos und Lastwagen auf Amerikas Autobahnen zu bringen, werden Lithium-Ionen-Batterien ein Schlüsselelement der Bemühungen sein.

Aber die großen Lithium-Produzenten warnen bereits vor einem Engpass!

Vor einigen Monaten hat der zweitgrößte Lithiumproduzent Chiles, Albemarle, davor gewarnt, dass die weltweite Lithiumversorgung schon bald auf einen großen Engpass zusteuert!

Insbesondere wies Albemarle auf die Kluft zwischen Rabatt-jagenden EV-Herstellern und Lithiumproduzenten hin, die nicht in der Lage sind, die wachsende Nachfrage bei anhaltend niedrigen Preisen zu bedienen.

Ein Unternehmen welches die wachsende Nachfrage schon bald bedienen könnte ist Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX: V:ALLI).

Der positive Newsflow der letzten Tage und Wochen könnte hier schon bald als starker Kurstreiber auftreten! Aber der Reihe nach!

Mitte der letzten Woche gab Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) bekannt das Dr. Ron Molnar als neuer Projektleiter ernannt wurde und ins Board of Advisors des Unternehmens aufgenommen wurde!

Brad Nichol, Präsident und CEO von Alpha, äußert sich euphorisch:

"Doktor Molnars brillante Karriere ist nicht nur darauf beschränkt, dass die Extraktionsanlage von Standard Lithium in Auftrag gegeben wurde, sondern er war auch maßgeblich am Konzept und an der Optimierung vieler großer Einrichtungen bei verschiedenen anderen Blue-Chip-Unternehmen weltweit beteiligt. Wir haben großes Glück und sind stolz darauf, Dr. Molnar in unserem Team begrüßen zu können und freuen uns auf seine Erfahrung, wenn wir mit der Erweiterung der Salare Tolillar und Hombre Muerto in Argentinien fortfahren."

Dr. Molnar hat mehr als 60 Pilotanlagen geplant, errichtet und betrieben, in denen eine Vielzahl an metallischen Elementen getrennt werden, und außerdem mehr als 20 kundenspezifische Feststoffextraktionspilotanlagen für den Einsatz bei speziellen Projekten und für allgemeine Tests konzipiert und beaufsichtigt.

Seine Leistungen umfassen Design, Management und Beaufsichtigung von Testprogrammen sowie Design, Management und Betrieb von Pilotanlagen (einschließlich Schulungen von Betreibern); außerdem noch Datenanalyse für Labormaßstab- und Pilotanlagenprogramme.

Dr. Molnar wird eine entscheidende Position als Projektleiter innehaben und alle Phasen der Lithiumprozess-Testaktivitäten betreuen und Alpha Lithiums qualifizierte Person (QP) bei der Berichterstellung zu den Tätigkeiten und Ergebnissen der Prozesstests sein.

Anfang Juni veröffentlichte Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) eine richtige MEGANEWS welche vom Markt kaum oder noch gar nicht aufgenommen wurde:

Alpha Lithium verdoppelt Lithiumkonzentration auf mehr als 9.400 mg/L aus eigenem Direktextraktionsprogramm

Basierend auf den starken Ergebnissen hat Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) seine Untersuchung des gesamten Arbeitsablaufdiagramms über die anfängliche Konzentrationsstufe hinaus erweitert.

Dass in einer so frühen Phase eine sehr hohe Lithiumkonzentration mit so geringen Verunreinigungen erzielt wurde, ist ein wichtiger Meilenstein bei der Verbesserung des Arbeitsablaufdiagramms des Unternehmens.

Dieses Ergebnis ist ein weiterer Fortschritt im Produktionsverfahren von Lithiumchemikalien.

Nachfolgend eine Zusammenfassung der Ergebnisse:

Lithium: 9.474 mg/L

Magnesium: 567 mg/L

Kalium: 1.696 mg/L

Bor: 251 mg/L

Natrium: 19.370 mg/L

Sulfate: 700 mg/L

Die sich ergebende Lithiumkonzentration von 9.474 mg/L wurde mit einem zweiten Durchgang des Ionenaustausch- und Umkehrosmoseverfahrens erzielt und ist das Ergebnis von mehreren Soleproben, die in unterschiedlicher Tiefe im Bohrloch genommen wurden.

Bestätigungstests wurden in Salta, Argentinien, von SGS, einem unabhängigen Labor, durchgeführt.

Brad Nichol, Präsident und CEO, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

"Eine Lithiumkonzentration von 9,5 g/L zu erzielen, war ein hervorragendes Ergebnis in einer so frühen DLE-Verfahrensstufe und folgt auf die Einführung unseres simplen Rezepts in Argentinien. Zuerst haben wir uns ein engagiertes Team aus renommierten Betriebs- und Technikexperten gesichert. Als zweites haben wir uns ein umfangreiches, außergewöhnliches Asset gesichert - und jetzt haben wir die ersten Schritte zu einem zweiten Asset im weltbekannten Nachbar-Salar Hombre Muerto gemacht. Als Drittes haben wir ein ergebnisorientiertes Verfahren entwickelt, das in Argentinien in den vielen Salars, in denen wir heute tätig sind, immer funktioniert hat."

Nichol fügte hinzu:

"Sogar im weltweit chaotischen letzten Jahr hat unser Team hartnäckig außergewöhnliche Assets in den richtigen Gebieten mit Zugang zu Frischwasser und reichlich Energie - was beides eine Seltenheit bei der Entwicklung von Lithiumsoleprojekten ist - geliefert. Die neuesten DLE-Errungenschaften sind das Ergebnis dessen, dass wir einer guten Formel gefolgt sind, und wir freuen uns darauf, in Zukunft noch weitere Erfolge mit unseren Aktionären feiern zu können."

Alpha Lithium hat, was Biden sucht!

Lithium aus dem "Lithium Triangle" in Argentinien!

Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) entwickelt eines der aussichtsreichsten Lithium-Projekte der Welt.

Das +27.500 Hektar (675.954 Acres) große "Tolillar Salar Projekt" mitten Herzen des berühmten "Lithium Dreiecks" - Heimat der weltweit reichhaltigsten Lithiumvorkommen.

Das Tolillar-Projektgebiet wurde bisher noch nie umfassend erkundet, befindet sich jedoch in einzigartiger Lage in der Nähe einer Konzentration wichtiger Akteure, die einige der größten Lithiumproduzenten repräsentieren, die gemeinsam einen großen Prozentsatz der wachsenden globalen Nachfrage bedienen.

Galaxy Resources

Livent Corporation

POSCO

Millennial Lithium

Schauen Sie sich das Projekt im kurzen Video-Teaser an:

Aufgrund dieser Multi- Milliarden-Dollar-Lithium-Vermögenswerten in direkter Nachbarschaft ist die Infrastruktur nahezu perfekt vorhanden!

Die nächstgelegene Eisenbahnlinie in der Region ist eine bestehende Schmalspurbahn zwischen Salta, Argentinien und dem pazifischen Küstenhafen Antofagasta, Chile. Allerdings sind die Grenzen zu Chile geschlossen.

Eine 600-Megawatt-Stromleitung mit 375 Kilovolt (Kv) zwischen Salta und Mejillones in Chile verläuft etwa 150 km nördlich des Grundstücks. Die Leitung überträgt 110 MW von Mejillones an das argentinische Verbundsystem.

Das Projekt ist durch ein gut gepflegtes, asphaltiertes und unbefestigtes Straßennetz mit Salta, Salar de Pocitos und San Antonio de los Cobres verbunden.

RP-17, eine Schotter- und Schotterstraße, verläuft 10 km vom Projekt entfernt.

Eine Erdgasleitung (Gasoducto de la Puna) verläuft entlang der Provinzstraße RP.17 südlich von Salar de Pocitos.

Diese Pipeline befindet sich weniger als 10 km östlich vom Projektgebiet.

Umfassender Service, einschließlich Kraftstoff und medizinischer Versorgung in San Antonio de los Cobres (3 Autostunden) und Salta (6 Autostunden).

Tolillar Projektdetails

Das Projekt besteht derzeit aus 10 Exploration Concessions (Minas) mit einer Gesamtfläche von 27.500 Hektar, die im Becken Salar de Tolillar in der argentinischen Provinz Salta registriert sind.

Das Tolillar-Projekt befindet sich im bekannten Lithium-Dreieck von Argentinien, Bolivien und Chile sowie in der geologischen Region Puna im Nordwesten Argentiniens.

Am Salar Tolillar haben frühzeitig Untersuchungen gezeigt das Lithium - Konzentrationen bis 504 mg / l vorhanden ist

Das Tolillar-Projektgebiet wurde noch nie umfassend erkundet, befindet sich jedoch in einzigartiger Lage in der Nähe einer Konzentration wichtiger Akteure, die einige der größten Lithiumproduzenten repräsentieren, die gemeinsam einen großen Prozentsatz der wachsenden globalen Nachfrage bedienen.

Proximal zum Hombre de Muerto Salar (10 km nordwestlich), dem führenden Lithium-Sole-Becken in Argentinien mit hochgradigen, geringen Verunreinigungen (Li: Mg <4); P.S.: Der El Fenix-Betrieb von Livent ist seit über 20 Jahren in Produktion.

Zu den direkten Nachbarn gehören Galaxy Resources (Mkt-Cap; 830 Mio. AUD ), Livent Corporation (ex-FMC Corp., NYSE gelistet); Mkt. Cap; ~ 2,6 Mrd. USD) und POSCO (Mkt. Cap. 27 Mrd. USD)

Die regionale Infrastruktur umfasst lokale Fachkräfte, hochwertige Straßen, Schienen, Flughäfen, LKW-Infrastrukturen, Strom sowie die Versorgung mit Erdgas.

Die überragenden Ergebnisse der DLE-Untersuchung zeigen nicht nur die Kombination aus hoher Lithiumkonzentration und außergewöhnlich niedrigen Verunreinigungswerten, sie werden auch die Investitionsausgaben (CAPEX) deutlich senken!

Vergleichen wir zum Schluss Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) noch mit Standard Lithium, dem naheliegenden Konkurrenten da diese auch auf die DLE Technologie setzen, dann sehen Sie selbst die eklatante Unterbewertung und auch gleich die enorme Kurschance!

Die Marktkapitalisierung von Standard Lithium liegt aktuell bei 330 Mio. EUR, während die Marktkapitalisierung von Alpha Lithium (WKN: A2PNLY) bei lächerlichen 62 Mio. EUR liegt! Noch Fragen?

Enthaltene Werte: US0126531013,CA60040W1059,CA8536061010,CA02075W1059