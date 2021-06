München (ots) -- Rüden heißen Balu, Milo oder Buddy, Hündinnen Luna, Nala und Bella- Kuriose Hundenamen: Idefix, Gandalf oder Twix- Hundehaftpflichtversicherung ab 32 Euro, Hundekrankenversicherung ab 79 Euro im JahrMünchen (ots) - Während der Coronapandemie ist die Nachfrage nach Hunden und Katzen deutlich gestiegen. Allein im Jahr 2020 stieg die Zahl der Haustiere in Deutschland um eine Million im Vergleich zum Vorjahr.1) Daher hat CHECK24 passend zum Tag des Hundes am 13. Juni die beliebtesten Hundenamen (https://www.check24.de/hundehaftpflicht/die-beliebtesten-hundenamen/) ausgewertet.2)Favorit der CHECK24-Kund*innen ist Luna. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Balu und Nala. Unter den Rüden sind die Namen Milo und Buddy besonders verbreitet, bei den Hündinnen erreicht Bella die Top Drei.Die Namen Luna, Balu und Nala sind über alle Hunderassen hinweg sehr beliebt. Es gibt aber auch Ausnahmen - männliche Schäferhunde heißen am häufigsten Rex. Die Namensgebung ist wohl noch nach 30 Jahren von der Kult-Fernsehserie aus den 90ern beeinflusst.Kuriose Hundenamen: Idefix, Gandalf oder TwixDie Auswertung der Lieblingsnamen hat auch einige Kuriositäten ergeben. Häufig vertreten sind Hundenamen, die z. B. auf Comicfiguren basieren wie Snoopy, Pluto oder Idefix. Zur Inspiration dienen auch weitere popkulturelle Figuren wie Gandalf oder Dobby und reale Persönlichkeiten, beispielsweise Einstein und Da Vinci. Ebenfalls unter den beliebtesten Hundenamen zu finden: Nahrungsmittel. Einige Vierbeiner hören z. B. auf Twix, Schinken oder Kiwi.Hundehaftpflichtversicherung ab 32 Euro, Hundekrankenversicherung ab 79 Euro jährlich"Die Hundehaftpflichtversicherung lohnt sich für alle Hundebesitzer*innen, denn sie haften für Schäden, die ihr Tier verursacht", sagt Dr. Ramona Evens, Geschäftsführerin Tierversicherungen bei CHECK24. "Auch Tierarztkosten werden häufig unterschätzt, vor hohen Rechnungen schützt die Hundekrankenversicherung."Hundehalter haften für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die ihr Tier verursacht. In sechs Bundesländern besteht deshalb eine generelle Versicherungspflicht für Hunde, in weiteren acht gilt sie für als gefährlich eingestufte Rassen.3) Eine leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung (https://www.check24.de/hundehaftpflicht/) ohne Selbstbeteiligung mit fünf Millionen Euro Deckungssumme gibt es bereits ab 32 Euro jährlich.4)Die Hundekrankenversicherung (https://www.check24.de/hundekrankenversicherung/) gewährleistet die tierärztliche Versorgung eines Hundes. Eine entsprechende Police kostet ab 79 Euro im Jahr.5)CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen rund um die TierversicherungBei allen Fragen zu einer Tierversicherung (https://www.check24.de/tierversicherung/) beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1)Quelle: https://ots.de/anPCBV.; abgerufen am 8.6.20212)Detaillierte Informationen zur Betrachtung mit weiteren Ergebnissen: https://www.check24.de/hundehaftpflicht/die-beliebtesten-hundenamen/3)https://www.check24.de/hundehaftpflicht/hundeverordnung-hundegesetz/4)Beispielprofil: Labrador, mind. fünf Mio. 