Die Aktie der Deutschen Telekom gehört zweifellos zu den "stillen" Stars im DAX. Denn obwohl zuletzt eher Funkstille aus Bonn herrschte, klettert der Wert immer weiter nach oben. Was allerdings durchaus nachvollziehbar ist. Nicht zuletzt die Entscheidung, sich den kompletten Durchgriff bei der wichtigsten Tochter T-Mobile US zu sichern, fand am Markt ihren positiven Widerhall. Dann auch noch die Aussage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...