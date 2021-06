Am gestrigen Donnerstag wurde mit einer US-Inflationsrate in Höhe von 5,0 Prozent p.a. der höchste Wert seit August 2008 gemeldet. Dem Inflationsschutz Gold half dies wieder über die Marke von 1.900 Dollar.Neben den Inflationsdaten sorgten aber auch rückläufige US-Renditen für ein gestiegenes Interesse an Gold. Mit zehnjährigen US-Staatsanleihen verdienen Anleger mittlerweile lediglich 1,43 Prozent p.a., was den niedrigsten Wert seit Anfang März darstellt. Zusätzlichen Rückenwind erhielt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...