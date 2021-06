Aus einer Krise gestärkt hervorkommen - wem das gelingt, der ist uns einen Blick wert. Bei Voestalpine zeigen die am Mittwoch (9.6.) vorgelegten Jahreszahlen, dass der Edelstahlkocher aus der Steiermark die Folgen der Corona-Pandemie im Jahresverlauf abfedern und dabei zugleich noch von zuvor eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen profitieren konnte.Damit ist Konzernchef Herbert Eibensteiner, der 2019 das Urgestein Wolfgang Eder ablöste, ein veritabler Turnaround gelungen. Das lässt sich auch am Kurs der Aktie (35,32 Euro; AT0000937503) ablesen, die zwar seit Jahresbeginn schon 23% zugelegt hat, aus unserer Sicht aber weiteres Aufwärtspotenzial besitzt. Der Umsatz ist konjunkturbedingt im Gj. 2020/21 (per 31.3.) zwar um 11,4% auf 11,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...