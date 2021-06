Der amerikanische Medizintechniker Zimmer Biomet Holdings Inc. (ISIN: US98956P1021, NYSE: ZBH) wird 0,24 US-Dollar als Dividende für das zweite Quartal 2021 ausbezahlen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Auszahlung erfolgt am 30. Juli 2021 (Record date: 28. Juni 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,96 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 159,26 US-Dollar (Stand: ...

