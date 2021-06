DJ LEG Immobilien konkretisiert Nachhaltigkeitsstrategie

FRANKFURT (Dow Jones)--LEG Immobilien hat auf dem Weg zur geplanten Klimaneutralität im Jahr 2045 ein CO2-Minderungsziel für 2024 ausgegeben. Ein wesentlicher Meilenstein sei die 10-prozentige CO2-Reduktion bis 2024, teilte der Konzern mit. Im Bereich Environment will LEG bis 2024 bis zu 500 Millionen Euro und bis 2030 circa 1,5 Milliarden Euro in Maßnahmen zu investieren. "Bis 2045 wollen wir unseren Gebäudebestand klimaneutral gestalten und gleichzeitig unsere soziale Verantwortung für bezahlbares Wohnen weiter stärken", wird LEG-CEO Lars von Lackum in der Mitteilung zitiert.

Im Mai 2021 hatte LEG erste Aspekte der Nachhaltigkeits-Agenda 2024 vorgestellt. Die nun vorgelegten Details konkretisieren die Planungen des Konzerns. Zudem präsentierte LEG ein Rahmenwerk für ESG-Finanzierungen, das die Begebung von Sustainable Bonds ermögliche, also festverzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen als auch nachhaltige Kreditfinanzierungen, deren Emissionserlöse zur Finanzierung nachhaltiger Investitionsvorhaben verwendet werden.

Das Rahmenwerk konzentriere sich auf nachhaltige Projekte in den Bereichen bezahlbares Wohnen/Sozialwohnungen sowie zertifizierte umweltfreundliche Gebäude oder den Einsatz erneuerbarer Energien sowie emissionsarmer Transportmöglichkeiten. "Mit unserem Sustainable Financing Framework schaffen wir eine Plattform, um nachhaltige Finanzierungen künftig als integralen Bestandteil unseres Finanzierungsmixes zu nutzen", so LEG-CFO Susanne Schröter-Crossan.

June 11, 2021

