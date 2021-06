Die Corona-Pandemie hat der Lufthansa schwer zugesetzt. Doch der Vorstand des MDAX-Konzerns hat stets betont, dass man stärker aus der Krise kommen möchte. Nun versucht offenbar die Tochter Eurowings, die Marktstellung in einer europäischen Metropole zu verstärken. Demnach will Eurowings in Prag expandieren. So sollen zunächst zwei Airbus A320 in der tschechischen Hauptstadt stationiert werden. Im kommenden Jahr könnten weitere Maschinen folgen. Eurowings versucht dadurch offenbar, von der Schwäche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...