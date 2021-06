Digitalisierung und künstliche Intelligenz revolutionieren unsere Arbeitswelt. Viel diskutiert wird darüber, wie sich Unternehmen gut daran anpassen können. Aber was kann der Einzelne tun, um nicht abgehängt zu werden und neu entstehende Chancen zu nutzen - Darüber hat Martin Kerscher in wallstreet:online tv mit der Bestseller-Autorin Sandra Navidi gesprochen, die die essenziellen Regeln für Erfolg im Zeitalter der Intelligenz in einem neuen Buch zusammengefasst hat, unter der Überschrift "Das Future Proof Mindset". Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag