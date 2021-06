HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron angesichts neuer Konzernziele deutlich über den Markterwartungen von 20 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken Auftragseingänge hätten dem Ausblick des Halbleiterindustrie-Ausrüsters einen ordentlichen Schub gegeben, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie selbst erhöhte ihre mittelfristigen Gewinnschätzungen je Aktie um jährlich fast 40 Prozent, womit sie jetzt im Mittelfeld der neuen Zielspanne stehe./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6

