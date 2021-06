LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat VIB Vermögen AG mit "Overweight" und einem Kursziel von 40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Markt für Logistikimmobilien sei einer der aussichtsreichsten, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Favoriten seien Unternehmen mit eigenen Projektentwicklungen./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / 15:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0002457512

