Nach den Detailmeldungen rund um die neuen spannenden Gold-Entdeckungen vom Flaggschiffprojekt "Cuiú Cuiú" gibt es über Cabral Gold Inc. (TSX-V: CBR, WKN: A2JC8S; ISIN: CA1271061022) diesmal auch vom Börsenparkett etwas zu berichten. Das Unternehmen kündigte die Emission von weiteren Wertpapieren an. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Investmenthändler; der Erlös soll der weiteren Exploration des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...