DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank hebt deutsche BIP-Prognosen deutlich an

Die Bundesbank hat ihre Prognosen für das Wachstum der deutschen Wirtschaft im laufenden und kommenden Jahr angehoben. Wie die Bundesbank im Rahmen ihrer halbjährlichen gesamtwirtschaftlichen Prognose mitteilte, rechnet sie für 2021 mit einem kalenderbereinigten Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,7 Prozent. Im Dezember 2020 hatte sie 3,0 Prozent Wachstum prognostiziert. Für 2022 und 2023 werden nun Wachstumsraten von 5,2 (4,5) und 1,7 (1,8) Prozent erwartet.

Stärkster Anstieg der deutschen Großhandelspreise seit 2008

Die Preise im deutschen Großhandel sind im Mai stark gestiegen und verzeichneten mit einem Plus von fast 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr die höchste jährliche Inflationsrate seit fast 13 Jahren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhten sich die Preise um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich lagen die Preise um 9,7 Prozent höher. Das ist die höchste Jahresrate seit Juli 2008.

Dehoga: Arbeitskräftemangel ist derzeit größtes Problem der Gastronomie

Mit zunehmenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen macht der Hotel- und Gastronomiebranche derzeit ein erheblicher Personalmangel zu schaffen. Das aktuell größte Problem des deutschen Gastgewerbes sei "eindeutig der riesige Mitarbeitermangel", sagte die Chefin des Branchenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges, der Passauer Neuen Presse. Die Zahl der Mitarbeiter habe sich um 12 Prozent reduziert.

Bundestag billigt Gesetzespaket zur künftigen Verteilung der EU-Agrargelder

Der Bundestag hat grünes Licht für das Gesetzespaket der Bundesregierung zur künftigen Verteilung der milliardenschweren EU-Subventionen an die Landwirte in Deutschland gegeben. Die Parlamentarier stimmten mehrheitlich für das Paket, das vorsieht, dass ein größerer Teil der Fördergelder an Umweltauflagen gekoppelt wird.

Baerbock für Klimakosten-Ausgleich, weniger Steuern für kleine Einkommen

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist Darstellungen entgegengetreten, ihrer Partei fehle es am sozialen Gespür. Zum Ausgleich für Belastungen beim Klimaschutz verwies sie in der ARD-Sendung "Farbe bekennen" auf den Vorschlag eines Energiegeldes, das nach dem Willen ihrer Partei pauschal pro Kopf an alle Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden soll. Auch bei der Steuer wollten die Grünen Geringverdiener entlasten.

Johnson und Biden demonstrieren bei Treffen in Carbis Bay Einigkeit

Demonstrative Einigkeit trotz Meinungsverschiedenheiten: Bei einem Treffen im südenglischen Carbis Bay haben Großbritanniens Premierminister Boris Johnson und US-Präsident Joe Biden sich bei bester Laune gezeigt und Komplimente ausgetauscht. Zu den heiklen Themen in den US-britischen Beziehungen zählt die Nordirland-Frage im Post-Brexit-Streit zwischen London und Brüssel. Biden hält sich zu seiner ersten Auslandsreise in Europa auf. Dabei wird er einen diplomatischen Marathon mit einer Serie von Gipfeltreffen absolvieren.

US-Haushaltsdefizit steigt auf Rekord von 2,1 Billionen Dollar

Das Haushaltsdefizit der USA ist in den ersten acht Monaten des Fiskaljahres auf einen Rekordwert von 2,1 Billionen US-Dollar gestiegen. Die Ausgaben sind weiterhin höher als die Steuereinnahmen, auch wenn diese steigen, während sich die Wirtschaft von den Schäden der Covid-19-Pandemie erholt. Die Bundeseinnahmen für den Achtmonatszeitraum von Oktober bis Mai stiegen um 29 Prozent auf einen Rekordwert von 2,6 Billionen Dollar, vor allem aufgrund höherer Einnahmen aus der Einkommenssteuer für Privatpersonen und Unternehmen, wie das Finanzministerium mitteilte.

Biden verkündet "historische" US-Spende von 500 Millionen Corona-Impfdosen

US-Präsident Joe Biden hat die von seiner Regierung geplante Spende von 500 Millionen Corona-Impfdosen an ärmere Länder als "historischen Schritt" im Kampf gegen die Pandemie bezeichnet. Damit würden die Vereinigten Staaten ihrer "Verantwortung" und "humanitären Verpflichtung" gerecht, "so viele Menschenleben wie möglich zu retten", sagte Biden während seines Besuchs in Südengland.

China verabschiedet Gesetz gegen ausländische Sanktionen

In China ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, das der Regierung mehr Instrumente gegen ausländische Sanktionen in die Hand gibt. Es ist eine Antwort auf Maßnahmen der USA und Europa, Peking in Bereichen wie Menschenrechten, Handel und Technologie unter Druck zu setzen. Das "Anti-Auslandssanktionen-Gesetz" wurde von hochrangigen Mitgliedern der chinesischen Legislative in einem beschleunigten Verfahren verabschiedet, wie Staatsmedien berichten.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Industrieproduktion Apr -1,3% gg Vm; +27,5% gg Vj

GB/Industrieproduktion Apr PROG: +1,0% gg Vm, +30,5% gg Vj

GB/Industrieproduktion März rev +1,8% gg Vm, +3,6% gg Vj

GB/Handelsbilanz Apr Defizit 11 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz März bestätigt mit Defizit 11,7 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Apr PROGNOSE: Defizit 12,2 Mrd GBP

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.