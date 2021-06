FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag auf Erholungskurs geblieben. Am Morgen legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 172,95 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen sank auf minus 0,27 Prozent.

Die in den USA stärker als erwartet gestiegene Inflation hatte den Anleihenmarkt am Donnerstag nur kurz belastet. Hierzulande erholten sich die festverzinslichen Wertpapiere im Handelsverlauf schnell und auch an diesem Freitag ging es mit den Kursen etwas weiter nach oben.

Experten werteten den Anstieg der Lebenshaltungskosten in den USA im Mai um 5,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat als überwiegend temporäres Phänomen, das im Wesentlichen auf Sondereffekte der Corona-Pandemie basiere. Die Analysten der Landesbank BayernLB sprachen denn auch von einem "Inflationssturm im Wasserglas"./la/bgf/mis