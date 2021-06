Fraport-Discounter mit 20%p.a.-Chance und 13% Discount

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen sorgten für die berechtigten Hoffnung auf eine bald bevorstehende Wiederaufnahme der Reisetätigkeit. Die Erwartung eines steigenden Passagieraufkommens bewirkte einen kräftigen Kursanstieg der im MDAX gelistete Aktie des Flughafenbetreibers Fraport (ISIN: DE0005773303).

Wurde die Aktie noch am 22. April 2021 unterhalb von 50 Euro gehandelt, so überwand sie nach der Veröffentlichung der etwas weniger schlechter als erwartet ausgefallenen Zahlen für das erste Quartal sogar wieder die Marke von 60 Euro. Am 9. Juni 2021 verzeichnete die Fraport-Aktie bei 62,42 Euro ein neues 12-Monatshoch. Mit Kurszielen von bis zu 63 Euro (UBS) wird die Aktie in den aktuellsten Analysen als haltenswert eingestuft.

Die Anlage-Idee:Für Anleger, die der Fraport-Aktie bis zum Jahresende 2021 eine halbwegs stabile Kursentwicklung prognostizieren, die aber auch bei einem Kursrückgang der Aktie positive Rendite erwirtschaften wollen, könnten eine Investition in Discount-Zertifikate interessant sein.

Discount-Zertifikate ermöglichen den verbilligten Einstieg in die Aktie und reduzieren das Risiko des direkten Aktienkaufs. Andererseits ist das Renditepotenzial der Discount-Zertifikate im Gegensatz zum unlimitierten Gewinnpotenzial des Aktieninvestments limitiert.

Die Funktionsweise:Wenn die Fraport-Aktie am Bewertungstag des Zertifikates auf oder oberhalb des Caps, der den höchsten Auszahlungsbetrag des Zertifikates definiert, notiert, dann wird das Discount-Zertifikat am Laufzeitende mit seinem Höchstbetrag von 60 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Beim Morgan Stanley-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000MA7BDX2) auf die Fraport-Aktie befindet sich der Cap bei 60 Euro. Bewertungstag ist der 17. Dezember 2021, am 24. Dezember 2021 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim Fraport-Aktienkurs von 62,06 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 54,72 Euro kaufen. Das Zertifikat ist somit um 13,41 Prozent billiger als die Aktie zu bekommen.

Die Chancen:Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 54,72 Euro kaufen können, ermöglicht es in den nächsten sechs Monaten einen Bruttoertrag von 9,65 Prozent (=20,5 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs am Bewertungstag oberhalb des Caps von 60 Euro befindet.

Die Risiken:Notiert die Fraport-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 60 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates gebildet, also unterhalb von 54,72 Euro, dann wird das Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fraport-Aktien oder von Anlageprodukten auf Fraport-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de