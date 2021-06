München (ots) - 142 Folgen, 284 Prominente, 1846 unglaubliche Fragen - heute Abend verabschiedet sich die aktuelle Staffel von "Wer weiß denn sowas?" mit einer schönen Erfolgsbilanz in die Sommerpause: Die Sendung mit Moderator Kai Pflaume und den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton erreichte in der zu Ende gehenden Saison um 18 Uhr bis zu 4,3 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer sowie am Samstagabend mit den XXL-Ausgaben sogar bis zu 6,5 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit im Schnitt 17,4 % Marktanteil um 18 Uhr ist "Wer weiß denn sowas?" damit nach wie vor das erfolgreichste Wissensquiz im deutschen Fernsehen.Vor allem bei Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren steigert das Quiz von Staffel zu Staffel seine Beliebtheit und erzielt in diesem Segment jetzt 9,3 Prozent Marktanteil. Bei den 20- bis 59-Jährigen kommt "Wer weiß denn sowas?" auf einen Marktanteil von durchschnittlich 12,3 %.Heute Abend begrüßt das Team die Gäste Jürgen von der Lippe und Kurt Krömer, die interessante Alltagsfragen zu beantworten haben, bevor dann vom 14. Juni an vier Wochen lang Highlights der Sendung um 18:00 Uhr im Ersten zu sehen sein werden.Auch die ARD Quiz App erfreut sich mit über 2,3 Millionen registrierten Nutzerinnen und Nutzern wachsender Beliebtheit. Bis zu 50.000 Fans spielten pro Sendungstag bei "Wer weiß denn sowas?" über die App live mit oder bewarben sich als Gäste im "virtuellen Publikum".Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabend:"Großes Dankeschön an Kai Pflaume, Bernhard Höecker, Elton und das gesamte Team für eine wieder mal herausragende Staffel. Ab 4. Oktober geht es mit neuen Folgen weiter! Und dann hoffentlich auch wieder mit Studiopublikum."Ab Montag, 12. Juli 2021, um 18:00 Uhr, begrüßt Alexander Bommes die "Jäger" und ihre Herausforderinnen und Herausforderer zu einer neuen Staffel von "Gefragt - Gejagt"."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4938810