Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die europäischen Aktienmarktindices würden im dritten Monat in Folge einen Anstieg verzeichnen (STOXX 600 +1,8%; EURO STOXX +2,2%). Die Beschleunigung der Impfkampagnen, die US-Konjunkturmaßnahmen (auch wenn sie durch Steuererhöhungen finanziert würden) sowie der Anstieg makroökonomischer Indikatoren (PMI und Vertrauen der Haushalte) hätten diese Entwicklung beflügelt. Trotz einer unverändert hausseorientierten Inflationsdynamik (Energie- und Rohstoffpreise, Spannungen bei den Lieferketten etc.) würden die Zentralbanken vorsichtig bleiben und an ihren akkommodierenden Geldpolitiken festhalten. Das Zinsumfeld sei im Monatsverlauf von uneinheitlichen Entwicklungen geprägt gewesen: Die deutsche Bundesanleihe habe sich um 10 Basispunkte auf -0,2% erhöht, während die 10-jährige US-Anleihe ebenso stark auf 1,63% zurückgegangen sei. ...

