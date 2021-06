DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit

Nachhaltiger Rentenfonds CSR Bond Focus SDG erreicht ein Fondsvolumen von 10 Mio. Euro



11.06.2021 / 10:10

Ökologische und soziale Wirkung beim Investieren hat mittlerweile bei vielen Anlegern einen hohen Stellenwert erreicht. Nicht überraschend, wie wir finden, da wir Sinnhaftigkeit und Vorteile der nachhaltigen Aspekte bei der Geldanlage seit über 13 Jahren Kunden, Investoren und Vertriebspartnern vermitteln. Aktuell freuen wir uns über einen weiteren Meilenstein. Unser CSR Bond Focus SDG Fonds, einer der ersten Rentenfonds hierzulande, der eine Klassifizierung gemäß Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung ("Impact Fonds") aufweist, erreichte im Mai erstmals ein Volumen von über 10 Mio. Euro. Die Fondsauflage erfolgte im Oktober 2020. Zielsetzung des Fonds ist es, Investitionen in höherverzinsliche Anleihen zu tätigen, die nach strengen ESG-Kriterien ausgewählt werden und deren Emittenten sich mit ihrem Geschäftsmodell der Erreichung eines oder mehrerer der 17 Sustainable Development Goals der UN ("SDG") verschrieben haben. Die Einhaltung dieser Kriterien wird regelmäßig von der auf nachhaltige Investments spezialisierten Researchagentur imug I rating geprüft. Das aktuelle Factsheet zum CSR Bond Focus SDG Fonds (A), ISIN DE000A2PT145 / WKN A2PT14,

sowie die relevanten Verkaufsunterlagen finden Sie hier:

https://www.monega.de/fonds/DE000A2PT145 Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Seit ihrer Gründung Anfang des Jahres 2008 verfolgt die CSR Beratungsgesellschaft eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt. Die CSR betreut für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit ca. 1,6 Mrd. Euro. Die Publikumsfonds der CSR zeichnen sich in der Historie durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnissen aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen deren Sicherheitsbedürfnis wir insoweit gerecht werden können, sind bestens bei uns aufgehoben. Weitere Informationen zur CSR Beratungsgesellschaft mbH finden Sie auf unserer Website:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/unternehmen_start.html Ihr persönlicher Ansprechpartner: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel.: +49 6192 - 977 00 16

