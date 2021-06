Mainz (ots) - Woche 25/21Sonntag, 20.06.23.15 13 Fragen Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten:Diversity for future!Brauchen wir eine Migrationsquote?Debattenformat mit Salwa Houmsi und Jo SchückWoche 26/21Sonntag, 27.06.23.15 13 Fragen Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten:Stoppt die Klimakatastrophe!Brauchen wir Verbote, um das Klima zu retten?Debattenformat mit Salwa Houmsi und Jo SchückWoche 27/21Sonntag, 04.07.23.15 13 Fragen Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten:Wohlstand für alle!Ist der Kapitalismus am Ende?Debattenformat mit Salwa Houmsi und Jo SchückWoche 28/21Sonntag, 11.07.23.15 13 Fragen Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten:Kein Sterben an EU-Grenzen!Braucht die EU mehr Macht, um die Flüchtlingskrise zu lösen?Debattenformat mit Salwa Houmsi und Jo SchückWoche 29/21Sonntag, 18.07.20.15 13 Fragen Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten:Hass im Netz.Müssen die sozialen Netzwerke stärker reguliert werden?Debattenformat mit Salwa Houmsi und Jo Schück20.45 13 Fragen Bitte Ergänzung u.a. des Folgentitels beachten:Diversity for future!Brauchen wir eine Migrationsquote?Debattenformat mit Salwa Houmsi und Jo Schück(vom 20.6.2021)21.15 13 Fragen Bitte Ergänzung u.a. des Folgentitels beachten:Stoppt die Klimakatastrophe!Brauchen wir Verbote, um das Klima zu retten?Debattenformat mit Salwa Houmsi und Jo Schück(vom 27.6.2021)Woche 30/21Sonntag, 25.07.23.15 13 Fragen Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten:Rechter Terror in Deutschland.Muss der Staat Radikalisierung stärker bekämpfen?Debattenformat mit Salwa Houmsi und Jo SchückWoche 31/21Sonntag, 01.08.23.15 13 Fragen Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten:Wohnungsmarkt am Limit!Brauchen wir ein Grundrecht auf bezahlbares Wohnen?Debattenformat mit Salwa Houmsi und Jo SchückWoche 32/21Sonntag, 08.08.23.15 13 Fragen Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten:Die Zukunft von Europa gestalten.Brauchen wir Bürger der EU neue Grundrechte?Debattenformat mit Salwa Houmsi und Jo SchückPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4938830