Unterföhring (ots) -11. Juni 2021. Der große Bruder wacht über den August: Am 6. August öffnet "Promi Big Brother" live um 20:15 Uhr in SAT.1 wieder seine Pforten für seine prominenten Bewohner - und schließt sie auch 2021 erst nach drei Wochen. Mit noch mehr Prime-Time-Shows als je zuvor und zum ersten Mal "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss macht SAT.1 den August zum Eventmonat für den großen Bruder.Noch mehr Prime Time für PromiBBAn zwölf von 22 Ausstrahlungstagen begrüßen Marlene Lufen und Jochen Schropp die Zuschauer:innen live aus Köln zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zu "Promi Big Brother". Damit zeigt SAT.1 2021 zwei Prime-Time-Shows mehr als 2020. An den verbleibenden zehn Abenden kommt "Promi Big Brother" ab 22:15 Uhr.Noch mehr PromiBB für SAT.1Direkt im Anschluss an "Promi Big Brother" melden sich Melissa Khalaj und Jochen Bendel ebenfalls live in SAT.1 zur täglichen Nachlese in "Promi Big Brother - Die Late Night Show".Im August 2020 lief "Promi Big Brother" erstmals drei Wochen lang und sorgte für Spitzenquoten in der Prime Time (bis zu 17,5 Prozent) und in der Late Prime (bis zu 15,9 Prozent). Im Schnitt erzielte die achte Staffel einen starken Marktanteil von 13,4 Prozent (alle Angaben Z. 14-49 J.)."Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss in SAT.1 und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 11.06.2021 (endgültig gewichtet)