Die Sport-Onlinehandelsplattform Signa Sports United (SSU) geht über die Hintertür an die New Yorker Börse.Das Berliner Unternehmen, das mehrheitlich der Unternehmensgruppe Signa des österreichischen Investors Rene Benko gehört, plant einen Börsengang durch eine sogenannte SPAC-Transaktion. Das teilte Signa Sports United am Freitag mit und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Bewertet wird das auf Radsport, Tennis, Teamsport sowie Outdoor-Bekleidung spezialisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...