Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Konträr, konsequent, erfrischend anders, so Manfred Hübner, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management, im Kommentar zum sentix Risk Return -M-Fonds (ISIN DE000A2AMN84/ WKN A2AMN8, R-Tranche).Ein Plus von 4,9% p.a. (I-Tranche) bzw. 4,2% p.a. (R-Tranche) seit Fondsauflage und 7,4% p.a. (I-Tranche) bzw. 6,7% (R-Tranche) allein in den letzten drei Jahren würden die hohe Ertragskraft und Anpassungsfähigkeit des Fondskonzeptes belegen. Auch während der Corona-Krise habe sich der Ansatz bewährt: Der Fonds überzeuge mit seinem antizyklischen Vorgehen und habe bereits zur Jahresmitte 2020 neue Allzeithochs erreicht. Der Mischfonds nutze Ausverkaufssituationen zum günstigen Einstieg. Umgekehrt würden Risiken begrenzt, wenn sich Euphorie breitmache. Der sentix Fonds mit dem "M" im Namen liefere Mehr-Ertrag und Mehr-Diversifikation. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...