Frankfurt (www.fondscheck.de) - Simon Westendorf (31) verantwortet neu das Aktienfondsmanagement bei StarCapital, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Westendorf ist seit 2018 bei StarCapital und war bisher in der Funktion als Portfoliomanager tätig. Mit seiner neuen Position ist er jetzt u.a. für den StarCapital Equity Value plus sowie den StarCapital Long/Short Allocator verantwortlich. "Neben Adam Choragwicki als Leiter Rentenfondsmanagement haben wir nun auch auf der Aktienseite einen verantwortlichen Manager", stellt Dr. Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanagement bei StarCapital, die aktuelle Struktur vor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...