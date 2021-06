Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Fünf Prozent - die Inflation in den USA stieg im Mai kräftiger als erwartet. Das unterstützt traditionell inflationssensible Assets wie Gold und Silber. Bei den beiden Edelmetallen ist der Kampf um wichtige Marken zwischen den Bullen und Bären entbrannt - Silber konnte die 28 Dollar gestern knacken, hat aber noch zwei Widerstände bei 28,55 und 28,75 Dollar vor sich, bevor die 30 Dollar in den Blick rücken. Gold konnte die 1.900 Dollar erneut überwinden. Hier steht das ehemalige Allzeithoch bei 1.921 Dollar im Blick der Anleger. "Gold hat die vergangenen Wochen eher volatil seitwärts konsolidiert", sagt Markus Bußler. Zwar sei Gold im Tief kurzzeitig bis 1.856 Dollar abgerutscht - doch hier hätten sich sofort wieder Käufer eingefunden. Bislang sei die Konsolidierung überraschend seicht verlaufen. "Die kurzfristigeren gleitenden Durchschnitte hatten in den vergangenen Wochen allerdings die Möglichkeit, zum Goldpreis aufzuschließen." Damit eröffnet sich die Chance, dass diese Konsolidierung tatsächlich eher über die Zeitebene denn über den Kurs abgearbeitet wird. Im Rahmen der Einzelaktien geht es dieses Mal unter anderem um die Porgera-Mine von Barrick Gold in Papua-Neuguinea. Barrick-Chef Mark Bristow hat hier einen Re-Start der Mine noch im laufenden Jahr in Aussicht gestellt. Weitere Themen sind unter anderem Endeavour Silver. Der Konzern steht kurz vor seinem Listing im Premium Segment der Londoner Börse Mitte dieses Monats. "Das dürfte weiteren institutionellen Investoren die Möglichkeit geben, in die Aktie zu investieren." Charttechnisch sieht bei Endeavour Mining mittlerweile alles nach einem Ausbruch aus. Dazu gesellt sich mit Calibre Mining ein Konzern, der zwei ehemalige B2Gold-Minen auf Vordermann gebracht hat. Die Aktie sieht ebenfalls charttechnisch stark aus. Lohnt hier der Einstieg? Das komplette Video können Sie gleich hier ansehen. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube