Herr Schilling folgt in seiner Funktion Frau Wiesmüller, die zum 31. März 2021 im besten gegenseitigen Einvernehmen als Vorstandsmitglied der SHS Viveon AG ausgeschieden ist. Ingo Schilling wird die zukunftsorientierte SHS Strategie und Plattform - Architektur konsequent und mit der notwendigen Agilität umsetzen. Dies umfasst die neuartige SHS Plattform, den zukünftigen SHS Marktplatz, die moderne Multi-Cloud Infrastruktur sowie die Weiterentwicklung und Pflege bestehender wie neuer Produktlösungen wie unter anderem die SHS Lösungen Trade und RiskPilot, die Erweiterung der SHS Compliance Lösung sowie die SHS Connect wie SHS Insight Lösung.



Ingo Schilling bringt hierfür beste Voraussetzungen mit: er ist ein technologischer Visionär, Enthusiast und kooperativer Motivator, mit ausgeprägtem Innovations- und Umsetzungswillen, verbunden mit umfangreichen internationalen Erfahrungen in Großunternehmen, Mittelstand und selbstgegründeten Start-Ups. Er verbindet eine starke Kunden- und Marktsicht mit seinem ausgeprägten Entrepreneur-Gen und seinen Erfahrungen aus einer Vielzahl von technologischen Transformationsprogrammen, die den SHS Anforderungen inhaltlich sehr nahekommen.



Lothar Pauly, Aufsichtsratsvorsitzender der SHS VIVEON AG, zur Veränderung im Vorstand: "Mit Herrn Schilling haben wir nun eine fachlich hochgradig versierte CPO & CTO Persönlichkeit an Bord der SHS Viveon, um die avisierten nächsten Schritte unserer Wachstumsstrategie umsetzen zu können. Wir freuen uns sehr, Herrn Schilling bei der SHS VIVEON AG begrüßen zu dürfen."



Ralph Schuler, Vorstandsvorsitzender der SHS VIVEON AG: "Die innovative SHS Strategie und den damit verbundenen Markt- und Wachstumspotentialen haben Ingo Schilling überzeugt, den weiteren Weg der SHS Viveon aktiv mitzugestalten. Ich freue mich über seine Entscheidung und die damit einhergehende Verstärkung im Vorstand und für das gesamte SHS VIVEON Team".



Der Aufsichtsrat

