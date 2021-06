URAN-AKTIEN ON FIRE! Diese Titel müssen jetzt ins Depot!

Liebe Leserinnen und Leser,

Es ist soweit! Uran-Aktien heben ab!

Hier müssen Sie der Masse zuvorkommen und JETZT!!! investieren. Es gilt keine Zeit zu verlieren, denn wenn die Hausse erst mal so richtig läuft, fallen die 1.000%er vom Himmel! Das hat die letzte Mega-Rallye im Jahr 2007 gezeigt!

Einer unser Top-Favoriten zeigt bereits was möglich ist! Und hier stehen wir erst ganz am Anfang der Neubewertung - wie man im Markt hört soll es wohl bald zu einem spektakulären Deal kommen! Verpassen Sie das nicht!

International Consolidated Uranium explodiert!

(WKN: A2QQEEZ / Kanada: CUR)

Ohne URAN keine grüne Zukunft - außer in Deutschland haben das alle verstanden!

Der Uranpreis schiebt sich immer weiter nach oben! Kaum einer bemerkt dies bisher! Denken Sie an Kupfer & Co. - plötzlich standen die Notierungen 100% höher! Sie können sich vorstellen was dann bei den Uran-Aktien los ist. Bereits jetzt sind die Zugewinne deutlich und es wird so weiter gehen....

Um die Kernkraft als Brückentechnologie in eine saubere Zukunft führt derzeit als CO2-freier Stromproduzent kein Weg vorbei!

Deutschland schaltet seine Kernkraftwerke nächstes Jahr ab meint damit der Welt einen Dienst zu erweisen. Es dürfte für Deutschland aber eher problematisch werden, denn die mit Macht auf den Markt drängenden E-Autos und Hybride fordern immer mehr Strom zu allen Zeiten.

Die Grundlast wird immer schwerer aufrecht zu erhalten sein. Es gibt bereits Netzt-Probleme, doch die werden vielfach von der Politik verschwiegen. Wie so vieles!

Im Rest der Welt werden Kernkraftwerke gebaut da man verstanden hat, dass die neuste Technologie sicher ist und Stromerzeugung aus Kohle um diese dann in ein Elektroauto zu "vertanken" wenig Sinn macht.

Nachhaltige Energiequellen sind auf dem Vormarsch, jedoch sieht zu oft die Gesamtenergiebilanz dürftig aus. In England entsteht mit Hinkley Point C eines der größten Kernkraftwerke in Europa.

China will bis 2060 klimaneutral werden und die Kernkraft gehört bei den Chinesen selbverständlich dazu. Kein Land der Welt baut so rasant zu. Es gibt bereits 50 Reaktoren im Betrieb und 17 weitere sind im Bau sowie 39 in Planung.

Aber auch in der EU regt sich allmählich die Forderung nach Förderung der Kernkraft. Mit Frankreich, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowenien, Tschechien und der Slowakei fordert man eine aktive Unterstützung der Kernkraft als CO2 freie Stromerzeugung. Interessant im Lichte von Frau Merkels Hauruck Politik einfach alles abzuschalten ohne Rücksicht auf Verluste, Finanzen und den Steuerzahler nur weil es als schick galt.

In China soll die Kapazität bis 2025 von derzeit 51 Gigawatt auf über 70 Gigawatt ansteigen. Aber auch in den Arabischen Staaten und den USA wird gebaut.

Für die Urannachfrage dürfte dies sehr interessant werden denn man muss den Uranbedarf lange im Voraus planen. Daher sind wir extrem bullisch für den gesamten Sektor und insbesondere die Uran-Aktien!

Die neusten Infos finden Sie in unserem Uran-Report

Kostenloser Download: https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/2/final_Uran_2021_Update.pdf

Die Kosten im Gesamtbetrieb eines Kernkraftwerkes über die Lebensdauer liegen bei 3-5% der Gesamtkosten und sind somit vernachlässigbar. Die Defizite auf der Angebotsseite steigen unaufhörlich weiter und wir bauen eine Situation wie vor rund 2 Jahren im Kupfer auf. Das glaubte damals auch niemand und dann verdoppelte sich der Preis bis heute.

Der Chart liefert eine tolle Bodenbildung und hat bereits den Abwärtstrend verlassen. Ein neuer Bullenmarkt ist im kommen! Seien Sie dabei!

Quelle: Finanzen.ch

Die Bewegung nimmt Fahrt auf und wir sind positiv für Uran eingestellt. Tolle Unternehmen finden Sie im SRC Uran Report 2021!

Download:

https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/2/final_Uran_2021_Update.pdf

Viel Spass beim Lesen und Informieren.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA13321L1085,US9168961038,CA3837981057,CA0960495079,CA8308166096,CA91702V1013,CA45935R1055