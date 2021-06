Das neue Format "AssCompact Wissen Digitalkongress" hat am 08.06.2021 mit dem Trendthema Tierversicherung eine gelungene Premiere erlebt. In sechs Vorträgen gab es Infos rund um Statistik, Zukunftspotenzial und Absicherungsmöglichkeiten. Mit dem Trendthema "Tierversicherung" ist AssCompact Wissen am 08.06.2021 in ein neues Format gestartet, die Digitalkongresse. Hier können sich unabhängige Vermittler innerhalb eines Tages jeweils zu einem Thema gezielt online weiterbilden. Die Kongresspartner und ...

