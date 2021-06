Frankfurt am Main (ots) - Nach dem großen Serienerfolg von "Babylon Berlin" baut die ARD Degeto ihr Serienengagement nun auf internationaler Ebene weiter aus: Das fiktionale Serienprojekt "Das Netz" besteht aus mehreren national eigenständigen, aber erzählerisch miteinander verflochtenen Serien, die länderübergreifend in verschiedenen Sprachen produziert werden. Der weltumspannende Fußball ist das verbindende Element dieser Serien, wobei sich ihre Geschichten und zentrale Figuren in allen Serien immer wieder kreuzen. Die Gesamtproduktion ist eine gemeinsame Initiative von Red Bull Media House, Beta Film und ARD Degeto, in Koproduktion mit MR Film (für Österreich) und Sommerhaus Serien GmbH (für Deutschland) für die ARD Degeto.Das länderübergreifende Projekt "Das Netz" basiert auf einer Idee von Matthias Hartmann und Plinio Bachmann.Christoph Pellander, Redaktionsleiter ARD Degeto: "Das hat es am europäischen Fernsehmarkt so noch nicht gegeben: Wir gehen auf internationaler Ebene mit dem länderübergreifenden, inhaltlich vernetzten Serienprojekt 'Das Netz' neue Kooperationen ein und bringen erneut eine ambitionierte Serie ins deutsche Fernsehen. Wir sind sehr stolz, dieses anspruchsvolle Projekt gemeinsam mit unseren Partnern zu produzieren. Ein Projekt, das wieder einmal die Innovationskraft der ARD Degeto unterstreicht."Gestartet wird dieses außergewöhnliche Serienprojekt mit der österreichischen Serie "Das Netz - Prometheus" (AT). Die Dreharbeiten laufen gerade in Wien, Bad Gastein, Salzburg und Liverpool. Die achtteilige Serie (8 x 45 Minuten) "Das Netz - Prometheus" (AT) wird von MR-Film in Koproduktion mit ServusTV, ARD Degeto und Das Netz GmbH produziert, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Salzburg.Die Hauptrolle übernimmt Tobias Moretti. In weiteren Rollen sind Benjamin Sadler, die britische Schauspielerin Angel Coulby sowie Amanda Abbington ("Sherlock"), Valerie Huber, Peter Lohmeyer, Ina Weisse, Nicholas Goh ("James Bond - Skyfall") u.a. zu sehen. Ausgestrahlt wird die Österreich-Serie zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Spätherbst 2022 bei ServusTV und in der ARD Mediathek.Inszeniert wird "Das Netz - Prometheus" (AT) von Andreas Prochaska ("Das Boot"). Er zeichnet für die ersten vier Folgen verantwortlich. Sein Sohn Daniel Prochaska ("Das schaurige Haus") übernimmt im zweiten Drehblock für die Folgen 5-8. Die Drehbücher schrieb Martin Ambrosch ("Wiener Blut", "Das finstere Tal"). Die Bildgestaltung übernimmt Matthias Pötsch.Zum Inhalt:Als Profi-Fußballer blieb Georg (Tobias Moretti) der große Erfolg verwehrt. Erst nach seinem Karriereende machte er sich einen Namen als knallharter Dopingjäger und Arzt. Doch der plötzliche Unfalltod seines Sohnes Ben warf ihn aus der Bahn. Nun wird Georg die Leitung einer neu errichteten Hochleistungsklinik in den österreichischen Alpen angeboten, die Chance auf einen Neuanfang für ihn und seine Frau Diana (Angel Coulby). Mit erlaubten Methoden sollen dort aus talentierten Nachwuchsspielern die besten Fußballer der Welt geformt werden. Doch Georg beschleichen Zweifel. Sind die jungen Spieler nur Labortiere, die ohne ihr Wissen genetisch manipuliert werden? Werden schwere Erkrankungen und Todesfälle vertuscht? Georg deckt schreckliche Geheimnisse auf, die weit in die Zukunft und auch weit in seine eigene Vergangenheit reichen.Die Dreharbeiten für die deutsche Serie "Das Netz - Ein Wintermärchen" (AT) sind ab Juli 2021 geplant. Die achtteilige Serie ist eine Produktion von Sommerhaus Serien GmbH in Koproduktion mit Das Netz GmbH, dem Gemeinschaftsunternehmen von Red Bull Media House und Beta Film, für die ARD Degeto.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD DegetoAriane PfistererE-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deTel.: 069 / 1509-331Original-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43013/4939028