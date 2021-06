SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Der Chef der Berliner Wasserbetriebe, Jörg Simon, wird Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Das Kontrollgremium wählte den Ingenieur am Freitag am neuen Hauptstadtstadtflughafen BER, wie das Unternehmen mitteilte. Er übernimmt den Vorsitz am 1. Juli von Rainer Bretschneider. Der 72-Jährige scheidet nach vier Jahren auf dem Posten auf eigenen Wunsch aus.

"Der BER hat das Potenzial dazu, ein erfolgreicher internationaler Flughafen zu werden und dies auch schon gezeigt", sagte Simon. Er sprach von einer großen Verantwortung. Der 59-Jährige leitet seit 1999 die Wasserbetriebe der Hauptstadt.

Der neue Flughafen war nach einem Bauchaos im Herbst mit jahrelanger Verspätung eröffnet worden. Wie andere Flughäfen leidet das Unternehmen unter dem Geschäftseinbruch in der Corona-Krise. Zusätzlich belasten den BER die Milliardenkosten des Baus. Eigentümer der Betreibergesellschaft sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund./bf/DP/eas