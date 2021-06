München (ots) - Moderation: Kristin JoachimIm Interview: Robert HabeckNach 16 Jahren Opposition im Bund wollen die Grünen zurück in die Bundesregierung und untermauern ihren Anspruch auf das Kanzleramt. Auf der Bundesdelegiertenkonferenz soll nun ihr Wahlprogramm verabschiedet werden. Die Forderungen darin konzentrieren sich vor allem auf den Klimaschutz und soziale Themen.Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock spricht von einem "Angebot für die Breite der Gesellschaft". Doch einige Programmpunkte sind parteiintern nach wie vor umstritten. An welchen Stellen zeigen sich Risse im "grünen Harmoniebetrieb"? Wie steht es um die Doppelspitze und die gemeinsame Strategie, wenn im Wahlkampf der Druck von außen steigt? Und wie unterschiedlich bewerten Wählerinnen und Wähler in der Stadt oder auf dem Land die grünen Inhalte?Das Erste sendet den 15-minütigen "Bericht vom Parteitag" von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Nacht von Sonntag, den 13. Juni, auf Montag um 00:20 Uhr. Als Gesprächsgast stellt sich Robert Habeck den Fragen von Kristin Joachim, Korrespondentin und Ressortleiterin Bündnis 90/Grüne im ARD-Hauptstadtstudio.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Tom SchneiderPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, KommunikationTel.: 030 / 22 88-11 00, Fax: 030 / 22 88-11 09E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4939046