München (www.anleihencheck.de) - Nach der gestrigen fünfprozentigen US-Inflationszahl für Mai stehen nächste Woche die europäischem Steigerungsraten für die Verbraucherpreise an, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank."Europa hinkt nicht nur beim Wachstum, sondern auch beim Inflationsanstieg den USA hinterher", sage Greil. Der Chefstratege von Merck Finck rechne zwar "sowohl für Deutschland als auch für andere europäische Länder mit weiter anziehenden Inflationstrends, wobei der Höhepunkt in Europa anders als in den USA erst nach dem zweiten Quartal erreicht werden dürfte". Aber: "Mittelfristig dürfte sich der Inflationstrend sowohl dies- wie jenseits des Atlantiks wieder auf niedrigeren Niveaus normalisieren." Längerfristig sehe Greil "weniger Inflation bei den Verbraucherpreisen, sondern vielmehr bei den Assetpreisen." ...

