Hallo zum "eMobility Update". Das sind die aktuellen Themen aus der Welt der Elektromobilität: MAN produziert Elektro-Lkw ab 2024 in Serie ++ e.GO startet Verkauf des Life Next ++ USA forcieren Batterie-Recycling ++ Shell bietet Elektroauto-Abo ++ Und DPD beschafft 750 E-Transporter ++ Los geht's! #1 - MAN produziert E-Lkw ab 2024 MAN will ab 2024 im Stammwerk München in großem Stil mit der Serienproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...