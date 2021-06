iMetal Resources Inc. veröffentlichte gestern Untersuchungsergebnisse des Ende April 2021 durchgeführten Feldprogramms auf seiner Flaggschiff-Liegenschaft Gowganda West im Shining Tree District, einem Teil des Abitibi-Grünsteingürtels im Norden Ontarios.



Das Programm konzentrierte sich vorwiegend auf Zone 1 und Zone 3, in Vorbereitung auf Grabungen und Bohrungen. Zu den Höhepunkten gehören laut iMetal:



? Beste Ergebnisse bei Zone 3: Gehalte in Schürfproben von 67,9, 29,6 und 11,3 g/t Gold. ? Beste Ergebnisse bei Zone 1: Goldgehalte in Schürfproben von 27,2 und 16,35 g/t Gold. ? Ein Gehalt von 3,72 g/t Gold wurde in einem Bereich etwa 400 Meter nordwestlich gefunden.



