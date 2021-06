Um die Allianz-Aktie ist in den letzten Wochen ruhig geworden, der Kurs pendelt in einer engen Handelsspanne von zehn Euro. Michael Huttner, Analyst bei Berenberg und ein großer Fan des Münchener Versicherungsriesen, hat in seinem jüngsten Update das Potenzial der Aktie herausgestellt. Das ist sein Kursziel.Huttner stuft die Allianz weiter mit "Buy" ein, sein Kursziel beziffert er auf 250 Euro, was einem Potenzial von 15 Prozent entspricht. Der Versicherungskonzern habe etwa 21 Prozent seiner Geldanlagen ...

