"Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt" - wie oft ist dieser Satz an Ihrem Esstisch schon gefallen? Wie gut, dass Sie in Zeiten von Lieferservices, Kochboxen und einem breit gefächerten Restaurantangebot selbst über Ihr Menü entscheiden können. Der Mensch ist eben doch, was er isst. Werden Sie heute zum Gourmet und bestellen Sie sich eine StarchefBox, die Ihnen ein 3-Gang-Deluxe-Menü einfach und bequem nach Hause liefert. Ein deutsches Sprichwort sagt: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. ...

