Wien (www.fondscheck.de) - Frühere Marktführerschaft-Ansprüche legt Amundi Austria ad acta, so die Experten von "FONDS professionell".Amundi wolle abseits des Fondsgeschäfts künftig als Technologieanbieter auftreten. Auch in Österreich. Das sage Gabriele Tavazzani, seit einem Jahr CEO der Amundi Austria KAG, in einem Interview das in voller Länge in der neuen Printausgaben von "FONDS professionell" erscheine. Amundi Austria wolle österreichische Finanzbetriebe für "Alto" gewinnen: Die neue IT- und Softwareplattform von Amundi sei ein Konkurrenzprodukt zu "Aladdin" des US-Riesen BlackRock. Alto solle die Wertschöpfungskette von Vermögensverwaltern über Fondsmanager bis hin zum Bankvertrieb abdecken. ...

