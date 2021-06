Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114) setzt auf weiteres Wachstum im Railbereich. Nach dem abschreibungsträchtigen Exit aus dem Seecontainerbereich ist das Unternehmen nun fokussierter und die Ertragsprofile sind berechenbarer geworden. Nur die Aktie spiegelt diesen Fortschritt kaum wider. Mit aktuellen Kursen von 9,20 EUR auf XETRA (12:03 UIhr, Plus 2,68 %, Plus 0,28 EUR) bewegt man sich wieder in einem ähnlichen Niveau wie vor der Veräusserung der volatileren Assets der Seecontainer. Ein Ausbruch Richtung 11,00 EUR scheiterte bei 10,85 EUR. Und wie wird es weitergehen? Aves One investiert weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...