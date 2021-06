Der Schweizer Pharmakonzern Roche kann derzeit mit einer starken News nach der anderen aufwarten. Allein am Freitag folgten erneut gleich zweimal hervorragende Studiendaten. Die Aktie von Roche hat zuletzt wieder kräftig Fahrt aufgenommen und auch wichtige Widerstände überwinden können.Roche hat die jüngsten Daten aus drei Phase-3-Studien zu Venclexta vorgelegt. Die Ergebnisse werden am europäischen Hämatologie-Kongress EHA2021 vorgestellt, wie der Pharmakonzern am Freitag mitteilt.So habe eine ...

