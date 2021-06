Tesla präsentiert das Model S Plaid. Die Kunden sind begeistert über die Beschleunigungswerte. Apple holt sich Unterstützung von BMW. Neuer Manager soll das Projekt Titan unterstützen. Didi kündigt die Planung eines Börsengangs in New York an. Größer als das Coupang-IPO?Der Handel in Asien zeigt sich heute früh von seiner freundlichen Seite. Alle wichtigen Börsenplätze notieren im Plus, nachdem die Wall Street die starke Inflation gut verdaut hat. Einzig und allein der chinesische Aktienmarkt steht heute unter Abgabedruck. Die ...

