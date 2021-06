DGAP-News: Nouveau Monde Graphite / Schlagwort(e): Kooperation

Nouveau Monde und Lithion Recycling unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung, um Graphit für die erneute Verwendung als Anodenmaterial für Batterien zu recyceln



11.06.2021 / 14:20

Nouveau Monde und Lithion Recycling unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung, um Graphit für die erneute Verwendung als Anodenmaterial für Batterien zu recyceln - ein Engagement und Bemühen um den vollständigen Lebenszyklus von Materialien

MONTREAL, KANADA, 10. Juni 2021 - Nouveau Monde Graphite Inc. ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") (NYSE: NMG; TSXV: NOU; Frankfurt: NM9) und Lithion Recycling ("Lithion") freuen sich bekanntgeben zu können, dass beide Unternehmen eine Kollaborationsvereinbarung (die "Vereinbarung") unterzeichnet haben für die Verwertung und die wertsteigernde Umwandlung von recyceltem Graphit für die erneute Verwendung als Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien.

Die Vereinbarung verleiht den proprietären Prozessen und der Expertise von Nouveau Monde und Lithion eine Hebelwirkung, um die Rundheit des Graphits zu fördern und beide Unternehmen besser auf dem sich entwickelnden globalen Markt zu positionieren. Das lokale, kanadische und nordamerikanische Ökosystem in den Bereichen Strategische Mineralien, Batteriematerialien und Elektrifizierung könnte durch die Entwicklung einer kostengünstigen technischen und kommerziellen Lösung für recyceltes Graphit gestärkt werden.

Eric Desaulniers und Benoit Couture unterzeichnen die Vereinbarung in der Demonstrationsanlage von Lithion in Montreal, Québec.

Eric Desaulniers, Gründer, Präsident und CEO von Nouveau Monde, erklärt: "Das Recyceln von Batteriematerialien ist ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung der nachhaltigen Wirtschaft von morgen. Als ein Produzent von fortschrittlichen graphit-basierten Materialien, dessen Ziel darin besteht eine vorherrschende Rolle in der westlichen Welt zu spielen, ist Nouveau Monde mit seinen vorgeschlagenem operativen Geschäftstätigkeiten und proprietären Prozessen gut positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Aufarbeitung von wertsteigerndem Graphit zurück zu seinen ursprünglichen Eigenschaften zu spielen und so den spezifischen Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen. Durch die Zusammenarbeit mit Lithion, einem Partner von Weltklasse mit anerkannter Expertise, sind wir zuversichtlich, dass wir dank unserer jeweiligen sich ergänzenden Technologien die optimale Rückgewinnungs- und Umwandlungslösung definieren können. Letztendlich besteht das Ziel darin, einen sich erhöhenden Anteil an Recyclingmaterialien in unseren Umwandlungsprozess zu integrieren und so möglicherweise unsere gesamte Produktionskapazität, Einnahmen und Margen zu erhöhen, nachhaltigere Lösungen anzubieten und das etablierte Paradigma in Frage zu stellen, dass die Ressource aus unserem Bergbaubetrieb unweigerlich nicht-erneuerbar ist.

Benoit Couture, der Gründungspräsident von Lithion, fügt hinzu: "Die patentierte und zum Patent angemeldete Recyclingtechnologie für Lithium-Ionen-Batterien von Lithion wurde dank unserer groß angelegten Demonstrationsanlage optimiert, wobei die Vision im Vordergrund stand, die Lücke bei kritischen und strategischen Materialien dadurch zu schließen, dass sie in neuen Batteriematerialien wiederverwendet werden. Parallel zu den aktuellen Arbeiten, die mit Partner an der Kathodenseite mit unseren recycelten Materialien durchgeführt werden, freuen wir uns auf die Kooperation mit dem Expertenteam von Nouveau Monde Graphite, um den optimalen und kostengünstigsten Weg für die Einführung von Recyclinggraphit aus unserer nachhaltigen Technologie mit einem niedrigen Kohlenstoffanteil in neuem Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien zu definieren. Wir konzentrieren uns auf eine synergistische und kooperative Vorgehensweise wie auch unsere komplementären Fähigkeiten, um Batterieherstellern Anodenmaterial mit recyceltem Graphit zur Verfügung zu stellen."

Über Lithion

Lithion Recycling hat eine effiziente und kostengünstige Vorgehensweise entwickelt, um strategische Materialien aus alten Lithium-Ionen-Batterien und dementsprechenden Produktionsabfällen wiederzuerlangen. Der Prozess von Lithion ermöglicht das Wiedererlangen und Aufbereiten von bis zu 95% der Batteriekomponenten, so dass diese von Batterieherstellern erneut verwendet werden können und macht so den Schluss der Nutzungsdauer bei Batterien möglich. Diese Technologie beschleunigt den Übergang zu einer grünen Energie und hilft beim Erreichen von Entkarbonisierungszielen durch die Reduzierung des Drucks auf die Förderung natürlicher Ressourcen. Für die Jahre 2022-2023 plant Lithion die Inbetriebnahme seiner ersten kommerziellen Recyclinganlage und bezieht sich dabei auf Betriebsdaten einer äußerst erfolgreichen Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab in Québec, die 2019 den Betrieb aufnahm. Lithion möchte mithilfe von Lizenzvereinbarungen einen weltweiten Einsatz von insgesamt 20 angedachten Recyclinganlagen erreichen. Weitere Informationen zu Lithion auf https://www.lithionrecycling.com/news/

Über Nouveau Monde

Nouveau Monde strebt danach, ein Schlüsselakteur der nachhaltigen Energierevolution zu werden. Das Unternehmen arbeitet daran, die einzige voll integrierte Quelle für einen grünen Anodenwerkstoff für Batterien in Québec, Kanada zu entwickeln. Mit dem Ziel, bis Anfang 2023 kommerziell zu arbeiten, entwickelt das Unternehmen fortschrittliche kohlenstoffneutrale Materiallösungen auf Graphitbasis für den wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmarkt anbieten. Durch preisgünstige Geschäftstätigkeiten und beneidenswerte ESG-Standards strebt Nouveau Monde danach, zu einem strategischen Lieferanten der weltweit führenden Batterie- und Automobilhersteller zu werden und stellt hierfür äußerst leistungsstarkes und zuverlässiges hoch entwickeltes Material zur Verfügung, wobei gleichzeitig Nachhaltigkeit und die Nachverfolgbarkeit der Lieferkette gefördert werden. Weitere Informationen zu Nouveau Monde auf https://NouveauMonde.group

