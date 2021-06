Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland erwirbt den von der Walt Disney Company gehaltenen Anteil an SUPER RTL in Höhe von 50 Prozent und stockt damit ihre Beteiligung auf 100 Prozent auf. Das Bundeskartellamt hat heute den vollständigen Erwerb von SUPER RTL genehmigt. Die Mediengruppe RTL hatte das Vorhaben im März angekündigt. Seit Gründung 1995 war RTL Mitgesellschafter von SUPER RTL. Der Abschluss der Transaktion ist in den kommenden Wochen geplant. Die Freigabe der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde steht noch aus.



Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, zu der Transaktion: "Wir freuen uns, SUPER RTL nun vollständig in der Mediengruppe RTL Deutschland willkommen zu heißen. Mit der hohen TV- und Digital-Expertise von SUPER RTL werden wir unsere digitale Agenda künftig gemeinsam gestalten. Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit dem uns bestens vertrauten und hochprofessionellen Team."



Pressekontakt:



Thomas Bodemer

Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland

Telefon: +49 221-45 67 4314

thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.de



Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4939388

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de