DJ WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. Juni (25. KW)

=== M O N T A G, 21. Juni 2021 *** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis, Amsterdam *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder, Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms, Berlin D I E N S T A G, 22. Juni 2021 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni mit Entwicklung der Steuereinnahmen 11:00 DE/Verband der Vereine Creditreform, Insolvenzen in Deutschland 1. Halbjahr 2021 11:30 DE/Joh. Berenberg, Gossler & Co KG, Presse-Webkonferenz mit Chefvolkswirt Schmieding zum Ausblick auf Wirtschaft und Kapitalmärkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 12-monatigen PELTRO 14:00 DE/Biontech SE, Online-HV 15:00 DE/Centogene NV, Vorstellung der künftigen Strategie und Ausrichtung des Unternehmens (virtuell) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 23. Juni 2021 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Patrizia AG, Online-HV 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, Online-HV 10:30 DE/Bundeskartellamt, PK (virtuell) zum Tätigkeitsbericht 2019/20 sowie zum Jahresbericht 2020/21 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2,5 Mrd EUR 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 24. Juni 2021 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/Bauer AG, Online-HV 10:00 DE/Auto1 Group SE, Online-HV 10:00 DE/MLP SE, Online-HV 11:00 DE/Medigene AG, Online-HV *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 14:00 DE/Curevac NV, Online-HV *** 14:30 US/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton *** 22:30 US/Federal Reserve Board, Veröffentlichung der Ergebnisse des Bankenstresstests *** - DE/Siemens AG, Capital Markets Day, München *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 25.6.), Brüssel F R E I T A G, 25. Juni 2021 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA und Hornbach Baumarkt AG, Ergebnis 1Q, Bornheim *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. mit Debatte über Wirecard- Ausschussbericht, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (2. Umfrage) - NL/Steinhoff International Holdings NV, Ergebnis 1H, Amsterdam - EU/Ratingüberprüfung für Tschechien (Fitch) - Börsenfeiertag Schweden und Finnland ===

