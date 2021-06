Diesmal wieder mit zwei Gästen im Interview. Zum einen ist das Stefanie Schlick, Vorstandsmitglied der Dialog und Head of Broker der Generali Deutschland. Beim zweiten Gast handelt es sich um Harald Rosenberger, Vorstandsmitglied der Nürnberger. Unter anderem geht es im Gespräch um den Jungmakler Award. In Folge 114 des wir-zusammen-Podcasts spricht Patrick Hamacher von was-ist-versicherung? mit der Vorständin der Dialog Versicherung und Head of Broker der Generali Deutschland Stefanie Schlick. ...

