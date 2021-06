1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19) Mit bereits über 400 Preisfeststellungen liegt ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom an der Euwax unangefochten auf dem Spitzenplatz. Unser zuständiger Händler erhält fast ausschließlich Kauforders in dem Call-Optionsschein. Die Aktie der Deutschen Telekom erreichte mit 17,74 Euro ein neues 3-Jahreshoch. 2. Call-Optionsschein auf D.R. Horton (WKN MA6FU6) In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Hausbauer D.R. Horton steigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...