Nach den verlustreichen Tagen im Mai konnte sich die Nummer 2 am Kryptomarkt wieder stabilisieren. Die Kursentwicklung der letzten Tage macht Grund zur Hoffnung. Der Preisverlauf hat eine spannende Chart-Formation gebildet. An diesen Marken können Trader von der Erholung profitieren.Die Euphorie am Kryptomarkt ist vor wenigen Wochen in eine Dysphorie umgeschlagen. Staatliche Restriktionen, kritische Töne von einflussreichen Fans wie Elon Musk und anschließende massive Kurseinbrüche auf breiter Front ...

Den vollständigen Artikel lesen ...