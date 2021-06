Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag ihre moderaten Gewinne aus dem Frühhandel gehalten. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 3.511,32 Punkten. Der Wochenausklang verlief bis dato ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es in der Früh nicht, und auch Konjunkturdaten stehen kaum auf dem Programm. Erwartet wird nur der Index des Konsumklimas der Uni Michigan. ...

