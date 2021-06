DJ MÄRKTE USA/Leichte Aufschläge zum Wochenausklang

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus zur Eröffnung wird zum Wochenausklang an der Wall Street gerechnet. Nachdem der S&P-500 am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch geklettert war und auch die anderen Indizes sich in Sichtweite ihrer Allzeithochs befinden, dürfte der Handel jedoch in ruhigen Bahnen verlaufen, heißt es. Nach dem unerwartet deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise am Vortag seien die Blicke nun bereits auf die Sitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch gerichtet. Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,2 Prozent.

Bislang wird der weiter zunehmende Preisdruck von der US-Notenbank lediglich als temporär dargestellt. Die Investoren befürchten jedoch unverändert, dass dieser die Fed doch früher als geplant zu einer Straffung der Geldpolitik zwingen könnte. Daher wird auf Hinweise seitens der Fed in der kommenden Woche geschaut.

"Die Inflation ist eindeutig das große Risiko da draußen", so Edward Park, Chief Investment Officer bei Brooks Macdonald. Es bestehe immer noch das Risiko, dass die Fed sage, dass der Preisanstieg vielleicht doch nachhaltiger sei. Das könnte zu einer geldpolitischen Reaktion führen.

Für einen Impuls könnte eine halbe Stunde nach der Eröffnung auch der anstehende Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Juni sorgen. Hier wird mit einem leichten Anstieg gegenüber dem Vormonat gerechnet.

Dollar legt leicht zu - Ölpreise etwas leichter

Der US-Dollar zeigt sich mit leichten Gewinnen, der Dollar-Index legt um 0,3 Prozent zu. Der Euro gibt dagegen leicht nach. Die Gemeinschaftswährung habe zum Dollar kaum auf die EZB-Sitzung reagiert, gegenüber anderen Währungen aber nachgegeben, so Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Solange sich an der Kommunikation der EZB nichts ändere, dürfte der Euro angeschlagen bleiben. Bei den neuen Projektionen und der Pressekonferenz sei "im Prinzip für jeden etwas dabei gewesen".

Nach anfänglichen Gewinnen geben die Ölpreise nun leicht nach. Übergeordnet stützt jedoch weiter, dass die Ölnachfrage nach Ansicht der IEA bis Ende 2022 zu den Höchstständen vor der Corona-Pandemie zurückkehren wird. Allerdings wurden die globalen Nachfrageprognosen für das dritte und vierte Quartal 2021 wegen der langsamen Impfkampagnen in ärmeren Ländern leicht gesenkt.

Der Goldpreis gibt seine Vortagesgewinne fast komplett wieder ab. Angesichts des Preisanstiegs in den USA war das Edelmetall am Vortag als Inflationsschutz gesucht und profitierte zugleich aber auch von den gesunkenen Renditen bei den Anleihen, weil es dadurch relativ betrachtet als Anlage attraktiver wird. Es setze sich nun aber die Ansicht durch, dass der Inflationsanstieg nur temporär sein dürfte, heißt es.

Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen leicht von ihrem Rücksetzer am Vortag. Für die Rendite zehnjähriger US-Papiere geht es um 1,2 Basispunkte auf 1,45 Prozent aufwärts.

Kaum Unternehmensmeldungen

Unternehmensnachrichten sind dagegen rar. Für die Aktien von Dave & Buster's geht es vor der Startglocke um 5,7 Prozent nach oben. Das Restaurant- und Unterhaltungsunternehmen schrieb nach einem Verlust im Vorjahr nun im ersten Quartal wieder schwarze Zahlen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,4 0,15 2,8 5 Jahre 0,72 1,0 0,71 36,4 7 Jahre 1,14 1,0 1,13 48,9 10 Jahre 1,45 1,2 1,44 53,5 30 Jahre 2,14 1,8 2,13 49,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:45 Uhr Do, 17.06 Uhr % YTD EUR/USD 1,2131 -0,35% 1,2189 1,2175 -0,7% EUR/JPY 132,92 -0,15% 133,36 133,40 +5,4% EUR/CHF 1,0883 -0,09% 1,0895 1,0903 +0,7% EUR/GBP 0,8574 -0,16% 0,8595 0,8607 -4,0% USD/JPY 109,57 +0,20% 109,42 109,56 +6,1% GBP/USD 1,4149 -0,19% 1,4181 1,4146 +3,5% USD/CNH (Offshore) 6,3916 +0,08% 6,3827 6,3928 -1,7% Bitcoin BTC/USD 37.245,25 +1,57% 37.134,00 37.079,50 +28,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,23 70,29 -0,1% -0,06 +44,7% Brent/ICE 72,47 72,52 -0,1% -0,05 +41,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.888,58 1.897,80 -0,5% -9,23 -0,5% Silber (Spot) 28,21 27,98 +0,8% +0,24 +6,9% Platin (Spot) 1.156,13 1.155,20 +0,1% +0,93 +8,0% Kupfer-Future 4,57 4,49 +1,9% +0,08 +29,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2021 08:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.