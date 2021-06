DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 12. Juni, bis Montag, 14. Juni

=== S A M S T A G, 12. Juni 2021 09:30 DE/Bündnis 90/Die Grünen, Fortsetzung digitaler Parteitag (bis 13.6.) 15:00 AZ/Fußball-EM 2021, Wales-Schweiz, Baku 18:00 DK/Fußball-EM 2021, Dänemark-Finnland, Kopenhagen 21:00 RU/Fußball-EM 2021, Belgien-Russland, St. Petersburg *** - GB/G7, Fortsetzung Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 13.6.), Carbis Bay/Cornwall - DZ/vorgezogene Parlamentswahlen in Algerien S O N N T A G, 13. Juni 2021 15:00 GB/Fußball-EM 2021, England-Kroatien, London 18:00 RO/Fußball-EM 2021, Österreich-Nordmazedonien, Bukarest 21:00 NL/Fußball-EM 2021, Niederlande-Ukraine, Amsterdam - IL/Knesset, Sondersitzung mit Abstimmung über neue Regierung, Jerusalem M O N T A G, 14. Juni 2021 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt 10:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow *** 11:00 EU/Industrieproduktion April Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+37,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+10,9% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bayerns Ministerpräsident Söder, PK (virtuell) zu IPCEI-Wasserstoff-Projekten in Bayern 12:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnungs-PK (virtuell) zur Gründung der Stiftung H2Global 15:00 GB/Fußball-EM 2021, Schottland-Tschechien, Glasgow *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 RU/Fußball-EM 2021, Polen-Slowakei, St. Petersburg 21:00 ES/Fußball-EM 2021, Spanien-Schweden, Sevilla *** - BE/Nato, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, Brüssel *** - EU/Gipfeltreffen EU-Kanada, Brüssel *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juni - DE/About You Holding AG, Ende der Zeichungsfrist - Börsenfeiertag Australien, Hongkong, China, Russland ===

