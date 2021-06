DJ Your Family Entertainment AG: CLIQ Digital erweitert sein Portfolio mit KIDS-Content in D-A-CH

DGAP-Media / 2021-06-11 / 15:00 Pressemitteilung der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) 11. Juni 2021 Your Family Entertainment AG: CLIQ Digital erweitert sein Portfolio mit KIDS-Content in D-A-CH . Aufnahme hochwertiger Streaming-Inhalte für Kinder um ein neues, jüngeres Zielpublikum zu gewinnen . Neue Positionierung ermöglicht die Erschließung weiterer Wachstumspotenziale im deutschsprachigen Markt München / Düsseldorf: CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) gibt die Aufnahme neuer Family-Streaming-Entertainment-Dienste (Kinderinhalte) in ihre All-in-One-Content-Portale in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. CLIQ Digital AG ist ein führendes digitales Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik-, Hörbüchern, Sport-, Film- und Spielinhalten bietet. Der neue Lizenzvertrag mit dem deutschen Medienunternehmen Your Family Entertainment AG erweitert die aktuelle Bibliothek von CLIQ um rund 70 Stunden hochwertiger Serien und Filme für Kinder. Zu den neuen Kids-Inhalten zählen bekannte Serien und Charaktere wie "Fix&Foxi", "Cosmo und Wanda", "Geschichten aus der Gruft" sowie "Landmaus und Stadtmaus". Your Family Entertainment AG ist einer der führenden Produzenten und Vertreiber von hochwertigen Programmen für Kinder und Familien. Mit über 3.500 Halbstunden besitzt die YFE eine der größten unabhängigen Bibliotheken Europas. Das Unternehmen konzentriert sich auf ansprechende, lehrreiche und unterhaltsame Inhalte, die frei von Gewalt sind. Darüber hinaus betreibt die Your Family Entertainment AG den preisgekrönten Pay-TV-Sender Fix&Foxi TV auf vier verschiedenen Kontinenten, den Free-TV-Sender RiC TV, dessen internationale Pay-TV-Version RiC.today, sowie mehrere mobile TV-Streams und Digital-Kanäle weltweit. Ben Bos, Mitglied des Vorstands von Cliq Digital AG: "Ich freue mich sehr, dass unsere Content-Strategie wie geplant voranschreitet und unser Katalog weiter wächst, um mehr Familienbeobachtungen zu ermöglichen. Diese Lizenzvereinbarung ist nur der Anfang einer neuen Expansion in die Familienunterhaltung mit einem stärkeren Fokus auf Kinderinhalte. Familienwiedergabe und gemeinsames Ansehen sind beide immer noch sehr beliebt und sehr lebendig. Mit dieser und weiteren Katalogerweiterungen wird unser All-in-One-Store in der GAS-Region an Bedeutung gewinnen und seine Mitgliederzahlen noch schneller steigern". Armin Schnell, Executive Vice President Sales bei Your Family Entertainment AG: "Wir freuen uns sehr, dass unsere hochwertigen Kinderinhalte jetzt den Kunden von CLIQ Digital zur Verfügung stehen. Es ist unsere Mission, Familien auf der ganzen Welt mit garantiert kindersicheren Inhalten zu versorgen. Diese Kooperation ist für uns eine großartige Gelegenheit, unsere Reichweite im deutschsprachigen Europa auszubauen und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft." Über CLIQ Digital CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes digitales Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten bietet. Das Unternehmen verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Geschichte im professionellen digitalen Marketing und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt zum 31. Dezember 2020 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationalitäten. Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzenten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Niederlassungen in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und ist Bestandteil des MSCI World Micro Cap Index. Über die Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Kontakt CLIQ Digital AG Investor Relations Sebastian McCoskrie | Michael Kriszun Mob.: +49 151 52043659 | +49 151 52207955 Email: s.mccoskrie@cliqdigital.com | m.kriszun@cliqdigital.com www.cliqdigital.ag/investors CROSS ALLIANCE communication GmbH (PR adviser) Susan Hoffmeister Tel.: +49 89 125 09 03-33 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de Kontakt Your Family Entertainment AG Laurence Robinet Nordendstraße 64 80801 München Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv www.rictv.de www.fixundfoxi.tv Ende der Pressemitteilung =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2021-06-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1207147 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1207147 2021-06-11

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1207147&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2021 09:00 ET (13:00 GMT)